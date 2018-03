Beratung

Über MPU informieren

Weilburg Am Montag, 5. März, informiert die Jugend- und Drogenberatung in ihren Räumen in Weilburg in ihrem monatlichen Informationsabend über Sinn, Zweck und Ablauf einer medizinisch-psychologischen Untersuchung (MPU). Interessierte brauchen sich dafür nicht anzumelden, sondern können einfach vorbeikommen.

