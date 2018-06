Kriminalität

Überfall auf 13-Jährigen

Limburg Ein 13-jähriger Junge hat bei der Polizei in Limburg angezeigt, dass zwei Männer ihn am Dienstag gegen 7.45 Uhr im Offheimer Weg in der Unterführung im Bereich der B 8 beraubt hätten.

Copyright © mittelhessen.de 2018