Kindergarten

Übergang mit Tücken

Hadamar Am Dienstag, 26. Juni, beginnt um 13 Uhr im Verwaltungsgebäude des Vereins Lahn-Kinderkrippen in Hadamar ein Netzwerktreffen des Arbeitskreises „Qualität vor Ort“. Das Thema lautet „Optimierung des Übergangs von der Kinderkrippe in den Kindergarten“. Alle Elternvertreter und weitere interessierte Eltern sind eingeladen.

