Zeugen gesucht

Unbekannte beschädigen Anhänger

Mengerskirchen Zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw-Anhänger ist es in Mengerskirchen in der Nacht von Freitag auf Samstag gekommen. Wie die Polizei mitteilt, hat sich der Vorfall in der Hauptstraße gegenüber des Kirmesplatzes ereignet. Den Schaden schätzen die Beamten auf 2500 Euro.

Copyright © mittelhessen.de 2018