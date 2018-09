Polizei

Unbekannte brechen Ford auf

Runkel-Steeden In der Nacht zum Montag, 3. September, brachen Unbekannte in der Rheinbergstraße in Steeden einen roten Ford S-Max auf. Sie beschädigten zwei Scheiben des unter einem Carport abgestellten Autos und durchsuchten dieses nach Wertgegenständen, bevor sie ohne Beute die Flucht ergriffen.

