Zerstörung

Unbekannte zerkratzen einen schwarzen Audi

Zerstörung In der Holzheimer Straße in Limburg

Limburg In der Nacht zum Donnerstag haben Vandalen in der Holzheimer Straße in Limburg einen schwarzen Audi erheblich beschädigt. Die Unbekannten zerkratzten die Karosserie des Q5, der auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes abgestellt war, und verursachten dabei einen Schaden in Höhe von mindestens 2000 Euro.

