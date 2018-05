Polizei

Unbekannter flieht nach Unfall

Weilburg-Ahausen Bei einem Verkehrsunfall in Ahausen ist in der Nacht von Sonntag auf Montag an einem geparkten Auto ein Sachschaden in Höhe von mindestens 1500 Euro entstanden. Das teilt die Polizei mit. Der Verursacher flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der betroffenen Mercedes war in der Selterser Straße abgestellt und wurde von einem anderen Fahrzeug am vorderen linken Kotflügel beschädigt.

