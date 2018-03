Unbekannter flippt aus

Polizei Mann randaliert in Drogerie in Kubach

Weilburg-Kubach Am Mittwochmittag hat ein unbekannter Mann in einer Drogerie im Viehweg randaliert. Er soll eine Verkäuferin bedrängt haben. Deshalb hat eine andere Mitarbeiterin des Marktes den Mann auf sein Verhalten angesprochen. Der Unbekannte soll dann in dem Laden herumgeschrien und die Verkäuferinnen beleidigt haben.

