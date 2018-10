Verkehr

Unfall in Rush Hour

Limburg Am Dienstagmorgen ist es auf der B 49 in Richtung Limburg an der Auffahrt zur A 3 zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Autos gekommen. Ein 18-jähriger Audi-Fahrer musste wegen stockenden Verkehrs gegen 7 Uhr auf der Einfädelspur zur A 3 in Richtung Frankfurt bremsen, was augenscheinlich ein hinter ihm fahrender Citroen-Fahrer zu spät bemerkt hatte und auf den Audi auffuhr.

