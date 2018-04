Unfallfahrer haut ab

Verkehr Außenspiegel in Hadamar beschädigt

Hadamar Am Dienstagvormittag ist der Außenspiegel eines Opel Corsa in der Siegener Straße in Hadamar bei einer Unfallflucht beschädigt worden. Ersten Ermittlungen zufolge fuhr ein Auto auf der Siegener Straße in Richtung Niederzeuzheim und touchierte den Außenspiegel des am rechten Fahrbahnrand abgestellten weißen Opel. Der entstandene Schaden an dem Wagen wird auf etwa 300 Euro geschätzt.

Copyright © mittelhessen.de 2018