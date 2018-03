Unfallfahrer haut einfach ab

Hadamar-Niederhadamar Bei einer Unfallflucht in Niederhadamar ist zwischen Donnerstagmittag und Samstagnachmittag ein in der Mühlenstraße am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Offheim geparkter schwarzer Peugeot beschädigt worden.

