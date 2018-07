Unfallfahrer haut einfach ab

Limburg Ein schwarzer Nissan Micra, der am Montag bis 18.10 Uhr in einem Parkhaus in der Straße „Auf dem Schafsberg“ in Limburg geparkt war, ist durch ein bislang unbekanntes Auto beschädigt worden. Die Fahrerin des Nissans stellte Beschädigungen im Bereich der Beifahrertür fest, als sie zum Fahrzeug zurückkehrte. Der durch die Beschädigung entstandene Schaden wird auf 400 Euro geschätzt.

