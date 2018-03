Verkehr

Unfallflucht in Hadamar

Hadamar Ein geparkter Renault Megane ist im Verlauf der vergangenen beiden Tage in Hadamar bei einem Unfall beschädigt worden. Der Verursacher flüchtete. Der Wagen war auf einem Parkplatz in der Straße „Hammelburg“ abgestellt und wurde am vorderen, rechten Kotflügel angefahren.

