Polizei

Unterstand brennt nieder

Weilburg-Hirschhausen Am Montagvormittag haben Zeugen den Brand eines Unterstandes in einem Waldstück nahe der Straße „Am Bühl“ in Hirschhausen gemeldet. Den Feuerwehren aus Hirschhausen und Weilburg gelang es, die Flammen zu löschen. Das kleine Häuschen, welches in der Nähe eines alten Wasserhäuschens stand, brannte bei dem Feuer komplett nieder.

Copyright © mittelhessen.de 2018