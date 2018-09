Unwetterhelfern danken

Fest

Weinbach-Edelsberg Mit einem Helferfest am Sonntag, 23. September, ab 11 Uhr dankt die Kirchengemeinde Edelsberg-Laimbach den Helfern, die bei den Unwettern in diesem Jahr unentgeltlich ihre Maschinen, Geräte oder einfach nur ihre Zeit und Arbeitskraft zum Einsatz gebracht haben. Gefeiert wird am Kirchplatz oder bei schlechtem Wetter im Dorfgemeinschaftshaus.

