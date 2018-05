Zerstörung

VW Golf wird beschädigt

Weilburg Ein Auto ist zwischen Montagmittag und Dienstagmorgen in der Kruppstraße in Weilburg beschädigt worden. Seinen weißen VW Golf stellte ein 60-jähriger Weilburger am Montagmittag auf dem Seitenstreifen der Kruppstraße ab. Als er am Dienstagmorgen zu seinem Wagen zurückkehrte, stellte er eine Beschädigung an einem der Scheibenwischer sowie der Frontscheibe fest. Der entstandene Schaden wird auf circa 500 Euro geschätzt.

