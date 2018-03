VW Polo auf Parkplatz beschädigt

Polizei Unfallverursacher flüchtet

Waldbrunn-Fussingen Am Samstagnachmittag ist ein schwarzer VW Polo auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Straße „In der Struth“ in Fussingen bei einer Unfallflucht beschädigt worden.

Copyright © mittelhessen.de 2018