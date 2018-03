VW prallt gegen Wand

Unfall 19-jährige Fahrerin leicht verletzt

Beselich-Obertiefenbach Am Mittwochabend ist eine Fahranfängerin in der Gottlieb-Daimler-Straße in Obertiefenbach mit ihrem Fahrzeug gegen die Wand eines Schnellrestaurants geprallt. Die 19-Jährige hatte gegen 22.20 Uhr versucht, mit ihrem VW auf einen dortigen Parkplatz zu fahren und stieß dabei gegen die Hauswand.

