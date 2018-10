Gewalt

Verletzter am Einkaufsmarkt

Limburg Am Samstagnachmittag wurde ein 26-jähriger Mann auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Mundipharmastraße verletzt. Gegenüber einer Streife der Limburger Polizei gab der stark alkoholisierte 26-Jährige an, dass er auf dem Parkplatz von einem unbekannten Mann mit einem Schlagstock auf den Kopf geschlagen worden wäre. Der Täter soll etwa 30 Jahre alt sowie 1,85 Meter groß gewesen sein und habe blonde Haare gehabt.

