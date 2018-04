Bezirkstreffen

Versammlung am Samstag

Löhnberg Die Bezirksgruppe Lahn-Dill des Blinden- und Sehbehindertenbundes Hessen (BSBH) lädt alle Mitglieder zur Frühjahrsversammlung ein. Sie findet am Samstag, 7. April, von 13.30 bis 16.30 Uhr im Hotel „Zur Krone“ in der Obertorstraße 1 in Löhnberg statt.

