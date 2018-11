Seminar

Videos helfen beim Marketing

Wirtschaft IHK nimmt Anmeldungen entgegen

Limburg Zum Thema „Video-Marketing als Teil des Online-Marketings“ können sich Mitarbeiter aus Unternehmen am Montag, 19. November, von 9 bis 12.15 Uhr in der Industrie- und Handelskammer in Limburg informieren.

