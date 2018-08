Wanderung

Von Aumenau nach Limburg

Weilburg Der Westerwaldverein Weilburg wandert am Sonntag, 12. August, von Aumenau nach Limburg. Treffpunkt ist um 8.40 Uhr am Bahnhof in Weilburg. Im Zug geht es nach Aumenau. Von dort wandert die Gruppe über den Galgenberg nach Villmar (mit Einkehr) und dann weiter nach Limburg.

