Ferienprogramm

Von Naturrallye bis Theaterspiel

Landkreis Ferienprogramm für Kinder

Limburg-Weilburg Das Umweltprogramm des Landkreises für Kinder startet in den Osterferien vom 4. bis 6. April in der Burg Waldmannshausen in Elbgrund. Eine integrative Naturerlebnisfreizeit mit der Lebenshilfe Wetzlar-Weilburg steht auf dem Programm.

