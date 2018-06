Vor 60 Jahren begann die Ära Windmeier

Geschichte Der Sozialdemokrat lenkte von 1958 bis 1988 die Geschicke des Marktfleckens Weilmünster

Weilmünster Gerade einmal 36 Jahre alt war Waldemar Windmeier, als er Bürgermeister von Weilmünster wurde. Am 14. Juni 1958 – also genau vor 60 Jahren – wurde er in einer öffentlichen Sitzung der Gemeindevertretung des Marktfleckens in sein Amt eingeführt.

