Vorderreifen angezündet

Bad Camberg Bei einer versuchten Brandstiftung ist im Verlauf des vergangenen Wochenendes am Vorderrad eines geparkten Autos in der Liszstraße Sachschaden entstanden. Der Besitzer stellte am Samstagnachmittag fest, dass Unbekannte offenbar mit Brandbeschleuniger versucht hatten, den linken Vorderreifen des Wagens anzustecken. Das Feuer griff glücklicherweise nicht auf das ganze Fahrzeug über, sodass von der Tat nur ein platter Reifen zurückblieb.

