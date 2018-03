Geschichte

Vortrag zu „Frei von Dehrn“

Runkel-Dehrn Am Montag, 26. März, um 19.30 Uhr gibt es im Pfarrheim an der Blankenstraße in Dehrn einen historischen Vortrag mit Günther Seip. Im Mittelpunkt steht das Geschlecht der „Frei von Dehrn“, das über 500 Jahre lang mit Schloss Dehrn verbunden war. Die Spuren, die dieses Geschlecht hinterließ, hat Seip über vier Jahrzehnte erkundet und mit Hilfe der Heraldik näher aufgeklärt. Gezeigt werden darüber hinaus unter anderem die älteste Quelle für den Ortsnamen „Dehrn“ oder das älteste Siegel mit dem Dehrner Wappen.

