Veranstaltung

Vortrag zu Modellbahnen

Hadamar Am Montag, 11. Juni, findet im Clubheim des Modell-Eisenbahn-Club Limburg-Hadamar in Holzheim in der Mühlstraße ab 20 Uhr ein Vortrag über die in den 50er und 60er Jahren gebauten Edelstahlwagen (INOX) der Französischen Staatsbahnen SNCF statt. Ein Vortrag wird die Geschichte dieser Wagen beleuchten, und auch Modellnachbildungen werden zu sehen sein. Der Eintritt ist frei.

Copyright © mittelhessen.de 2018