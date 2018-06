Natur

Wäller wandern wieder

Freizeit Tour rund um Kubach und Edelsberg

Weilburg Am Mittwoch, 13. Juni, wandert der Westerwaldverein rund um Kubach und Edelsberg. Treffpunkt ist um 11 Uhr an der Kristallhöhle Kubach. Von dort wandert die Gruppe an der Grillhütte in Edelsberg vorbei, ehe eine Rundwanderung im Bereich des Grundbachs und der Fischteiche in Edelsberg folgt. Kurzwanderer treffen sich um 11.30 Uhr an der Kristallhöhle und wandern in der Wüstung Pfaffenhausen.

