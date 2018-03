Politik

Wahl in Villmar ist gültig

Villmar Das Ergebnis der Bürgermeisterwahl in Villmar ist gültig. Am Dienstagabend tagte der Wahlausschuss des Marktfleckens. Wie Wahlleiter Thorsten Laux auf TAGEBLATT-Nachfrage erklärte, hatte der Ausschuss am Ablauf der Wahl nichts zu beanstanden. Damit ist Matthias Rubröder (CDU) auch offiziell der künftige Bürgermeister von Villmar.

