Freizeit

Wanderer fahren weg

Limburg-Dietkirchen Am 23. und 24. Juni ist die Wandergruppe des Turn- und Sportvereins Dietkirchen zu Wanderungen in Otzberg-Hering, Alsdorf/Sieg und Lich-Muschenheim am Start. Am Samstag, 23. Juni, und am Sonntag, 24. Juni, fährt die Wandergruppe mit dem Bus zur 34. Landesverbandswanderung der EVG-Deutschland nach Muschenheim. Treffpunkt ist am Samstag um acht Uhr und am Sonntag um sieben Uhr der Parkplatz am Sportplatz „Auf dem Reckenforst“ in Dietkirchen. Es werden Wanderstrecken von sechs, zwölf, 18 und 30 Kilometer angeboten.

Copyright © mittelhessen.de 2018