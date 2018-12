Freizeit

Wanderer besuchen laufend Märkte

BEWEGUNG Auch ein Ausflug nach Mainz geplant

Limburg-Dietkirchen Die Wandergruppe des Turn- und Sportvereins Dietkirchen ist am Samstag und Sonntag, 8. und 9. Dezember, bei der Weihnachtsmarkt-Wanderung in Gelnhaar und in Grolsheim bei Bingen am Start.

