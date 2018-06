Freizeit

Wanderer fahren weg

Limburg-Dietkirchen Die Wanderfreunde des Turn- und Sportvereins Dietkirchen bieten am Sonntag, 17. Juni, eine Busfahrt nach Mühlacker an, um dort an den 50. Volkswandertagen teilzunehmen. Abfahrt ist um 6.30 Uhr am Parkplatz am Sportplatz „Auf dem Reckenforst“ in Dietkirchen. Es werden Wanderstrecken von sechs, elf und 21 Kilometer angeboten. Die Rückfahrt nach Dietkirchen wird vor Ort bekannt gegeben.

Copyright © mittelhessen.de 2018