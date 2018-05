Natur

Wanderer gehen los

Limburg-Dietkirchen Die Wandergruppe des Turn- und Sportvereins Dietkirchen nimmt am Samstag und Sonntag, 2. und 3. Juni, an Volkswanderungen in Romsthal und Buchenbach teil. Die Wanderveranstaltung in Bingen-Kempten fällt aus.

