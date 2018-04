Fitness

Wanderer sind unterwegs

Limburg-Dietkirchen Die Wanderfreunde des TuS Dietkirchen sind am Samstag und Sonntag, 7. und 8. April, bei Volkswanderveranstaltungen in Marburg-Schröck, Waldems-Bermbach und Kreuztal im Siegerland am Start. Am Mittwoch, 11. April, wandert die Gruppe in Hohenöllen in der Pfalz. Am Sonntag, 15. April, geht es mit dem Bus nach Elztal-Dallau. Dort nimmt die Gruppe an den 42. Volkswandertagen teil. Abfahrt ist um 6.30 Uhr am Sportplatz in Dietkirchen.

