Wanderer sind unterwegs

Limburg-Dietkirchen Die Wandergruppe des Turn- und Sportvereins Dietkirchen nimmt am Samstag und Sonntag, 21. und 22. April, an Volkswanderveranstaltungen in Niedershausen, Nidda und Wiesbaden teil. Am Sonntag, 29. April, fährt die Gruppe mit dem Bus nach Greven im Münsterland, um dort am 36. Volkswandertag teilzunehmen. Abfahrt ist um 6.30 Uhr am Sportplatz in Dietkirchen.

