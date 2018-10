Natur

Wanderer sind unterwegs

Natur In Nidda-Bönstadt, Monreal und Kayl

Limburg-Dietkirchen Die Wandergruppe des Turn- und Sportvereins Dietkirchen nimmt am Samstag und Sonntag, 3. und 4. November, bei den Volkswanderveranstaltungen in Nidda-Bönstadt, Monreal in der Eifel und Kayl in Luxemburg teil. Am Sonntag, 11. November, führt eine Wanderfahrt nach Netphen-Deuz. Dort nimmt die Gruppe am achten Internationalen Volkswandertag teil. Die Wanderung ist zu Gunsten von Menschen mit Behinderung bestimmt. Abfahrt ist um 7 Uhr am Sportplatz in Dietkirchen.

