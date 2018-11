Natur

Wanderer sind unterwegs

Limburg-Dietkirchen Die Wandergruppe des TuS Dietkirchen ist am Samstag und Sonntag, 17. und 18. November, in Niederstetten-Vorbachzimmern und in Marburg-Schröck gemeldet. Am Donnerstag, 22. November, ist sie in Ramstein-Miesenbach am Start.

Copyright © mittelhessen.de 2018