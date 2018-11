Natur

Wanderer sind unterwegs

Limburg-Dietkirchen Die Wandergruppe des Turn- und Sportvereins Dietkirchen ist am Samstag und Sonntag, 1. und 2. Dezember, bei den Volkswanderveranstaltungen in Kirchen-Freusburg bei den Wanderfreunden „Siegperle“ Kirchen/Sieg, in Neustadt und in Mönchengladbach-Hardt am Start.

