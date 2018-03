Vereinsleben

Wanderer unterwegs

Limburg-Dietkirchen Die Wandergruppe des Turn- und Sportvereins Dietkirchen ist am Wochenende zu Volkswanderveranstaltungen in Pohlheim-Hausen bei den Volkssportfreunden Gießen und Sobernheim am Start. In Pohlheim-Hausen stehen am Samstag, 3. März, zwischen 11 und 16 Uhr sowie am Sonntag, 4. März, zwischen 7 und 12 Uhr sechs, zwölf und 20 Kilometer lange Strecken auf dem Programm. Start und Ziel ist am Bürgerhaus in Hausen. In Sobernheim können die Wanderer an beiden Tagen zwischen 7.30 und 13 Uhr Strecken von fünf, zehn und 20 Kilometern zurücklegen. Start und Ziel ist in Staudernheim, Zum Sportfeld 14.

