Natur

Wandergruppe ist unterwegs

Limburg-Dietkirchen Am Montag, 21. Mai, haben die Wanderfreunde des TuS Dietkirchen in Hof bei den Wanderfreunden „Hoher Westerwald“ Fehl-Ritzhausen gemeldet. Am Samstag und Sonntag, 26. und 27. Mai, ist die Gruppe bei den Volkssportveranstaltungen in Wenings sowie am Sonntag, 27. Mai, in Villmar am Start. Am Donnerstag, 31. Mai, wird in Manderbach und in Schwaigern gewandert.

Copyright © mittelhessen.de 2018