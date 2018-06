Turn- und Sportverein

Wandergruppe ist unterwegs

Limburg-Dietkirchen Die Wandergruppe des Turn- und Sportvereins Dietkirchen nimmt am Samstag und Sinntag, 9. und 10. Juni, an Volkswanderungen teil: In Ulfa-Nidda werden am Samstag zwischen 12 und 17 Uhr und am Sonntag zwischen 7 und 12 Uhr vier, sechs und zwölf Kilometer angeboten. Start und Ziel: Bürgerhaus (Ulfa).

