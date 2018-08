Kurz notiert

Wandergruppe unterwegs

Limburg-Dietkirchen Die Wandergruppe aus Dietkirchen ist am Samstag und Sonntag, 11. und 12. August, bei Volkswanderveranstaltungen in Weissach und in Neustadt am Start. Am Sonntag, 19. August, geht es mit dem Bus nach Crailsheim, um dort an den 60. Internationalen Volkswandertagen teilzunehmen.

Copyright © mittelhessen.de 2018