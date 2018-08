Kursus

Wandern für die Gesundheit

Natur Seminar der Wanderschule Weilburg

Weilburg Die Weilburger Wanderschule bietet einen Gesundheitswanderkursus an. Dieser findet vom 4. September bis 30. Oktober dienstags statt. Treffpunkt ist an der Wanderschule am Erbstollen 2. Die Wanderungen dauern eine Stunde bis eineinhalb Stunden und beginnen jeweils um 18 Uhr. Mitwandern kann jeder. Die Teilnahme kostet 79 Euro.

