Polizei

Warum brennt die Thuja-Hecke?

Weilburg-Waldhausen Zeugen haben am frühen Montagnachmittag, gegen 14.15 Uhr, den Brand einer Thuja-Hecke in der Bergstraße in Waldhausen gemeldet. Mehrere Meter der Hecke waren aus bisher ungeklärter Ursache in Brand geraten, wobei ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro entstand.

