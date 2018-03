Vortrag

Was Bewegung mit dem Gehirn macht

Schule Psychologin referiert im Philippinum

Weilburg Der mathematisch naturwissenschaftliche Fachbereich am Gymnasium Philippinum Weilburg veranstaltet am Donnerstag, 22. Februar, ab 19.30 Uhr in der Aula des Gymnasiums einen Vortragsabend mit Britta Krüger zum Thema „Müssen wir uns noch bewegen?“

