Arbeit

Was bieten die Minijobs?

Limburg Über Chancen und Risiken von Minijobs berichten die Beauftragten für Chancengleichheit der Limburger Arbeitsagentur und des Jobcenters Limburg-Weilburg am Montag, 4. Juni, ab 9 Uhr im Berufsinformationszentrum in der Ste-Foy-Straße 23 in Limburg. Die Veranstaltung richtet sich an Frauen, die einen Minijob haben oder anstreben.

