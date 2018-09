Kirche

Wechsel im Kirchenvorstand

Amt Für Freihold kommen Bock und Heep

Weilburg Am Sonntag, 16. September, werden im Gottesdienst in der Schlosskirche in Weilburg Wechsel im Kirchenvorstand vollzogen. Der Gottesdienst beginnt um 10.30 Uhr.

