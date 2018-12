Unterhaltung

Weihnachtliche Lesung

Weilburg Am Montag, 3. Dezember, beginnt um 16 Uhr in der Kreis- und Stadtbücherei in Weilburg eine vorweihnachtliche Lesestunde. Die Vorlesepaten Gudrun Wagner und Andreas Müller lesen für Kinder ab vier Jahren aus dem Bilderbuchklassiker „Hirsch Heinrich“ und dem Bilderbuch „Fröhliche Weihnachten, sagte Makrelen-August“ vor. Der Eintritt ist frei.

Copyright © mittelhessen.de 2018