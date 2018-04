Limburg-Dietkirchen Die Wandergruppe des TuS Dietkirchen ist in Echzell im Wetteraukreis und in Bretzenheim an der Nahe am Start. In Echzell können die Teilnehmer am Samstag, 7. Januar, zwischen 12 und 15 Uhr und am Sonntag, 8. Januar, zwischen 8 (...)