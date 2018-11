Adventszeit

Weihnachtsmarkt hat länger geöffnet

Freizeit Am Samstag in Laubuseschbach

Weilmünster-Laubuseschbach Am Samstag, 1. Dezember, von 14 bis 23 Uhr findet in der Kirchgasse in Laubuseschbach der 13. Weihnachtsmarkt statt.

